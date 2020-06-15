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Факти ICTV – Випуск 21:10 (15.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: спалах епідемії в Україні та насторожливі цифри МОЗ пояснює легковажністю українців та нехтуванням карантину; ВООЗ заявляє про новий можливий осередок хвороби в Африці; в Україні дотримання карантину ніхто не контролює, у транспорті – одиниці в масках; Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр переходить у площину практичної реалізації та затвердження архітектурної концепції.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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