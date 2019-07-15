Факти ICTV – Випуск 21:10 (15.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: противник знову гатив із важкої зброї: мінометів, гранатометів і кулеметів, дісталося захисникам Водяного, Широкиного, Авдіївки та інших населених пунктів; приручити воду спробував косівчанин Іван Григорчук, на власному подвір’ї, яке межує з рікою, встановив невелику ГЕС; половина майбутнього парламенту мажоритарники, хто і для чого намагається потрапити в Раду.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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