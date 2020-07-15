Факти ICTV – Випуск 21:10 (15.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: півтора роки на карантині, які прогнози щодо продовження обмежень у світі і в Україні; перші успішні випробування вакцини від коронавірусу в США; якого курсу гривні нам чекати найближчим часом і хто буде новим очільником НБУ; постраждалі через повінь на Закарпатті самотужки долають наслідки стихії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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