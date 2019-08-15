Факти ICTV – Випуск 21:10 (15.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: який запобіжний захід обрали затриманому за хабар заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій; Росія прокидається, у Москві наймасовіші протести, яких влада злякалася не на жарт; коригувальник вогню бойовиків, через якого загинули 30 мирних мешканців, вийшов на волю за законом Савченко.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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