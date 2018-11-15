Факти ICTV – Випуск 21:10 (15.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент наказав негайно дати опалення мешканцям Сміли. Кого люди заблокували в міськраді та інші подробиці; у поліції розповіли, коли ж на дорогах запрацює атвоматична фіксація порушень та скільки гонщиків уже спіймали труками; у Миколаєві зливостоками для дощу течуть нечистоти із туалетів, мешканці самі врізаються у міську мережу. У чому проблема.

Опубліковано Листопад, 15 в 21:59



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