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Факти ICTV – Випуск 21:10 (16.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: отруєння дівчаток на Київщині. Одна дитина померла, друга у реанімації. Вони намагалися повторити відео із соцмережі; спалах коронавірусу на Івано-Франківщині. Чи існують хоча б якісь карантинні обмеження на Прикарпатті; Сполучені Штати Америки вже імунізували більше людей, ніж населення України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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