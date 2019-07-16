Факти ICTV – Випуск 21:10 (16.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: закон про декомунізацію, суд виніс своє рішення; кого ми обираємо у мажоритарних округах і що вони обіцяють; знову отруєння на родинному святі, на Рівненщині у лікарні майже півсотні гостей весілля; неймовірні краєвиди, кухня та відпочинок в Бессарабії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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