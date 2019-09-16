Факти ICTV – Випуск 21:10 (16.09.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: проект бюджету 2020 уряд презентує Верховній Раді вже цієї п’ятниці; відносини між Іраном і США нині на межі воєнного конфлікту; наші газовики активно запасаються паливом і готують ГТС до роботи в реверсному режимі.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45
2019-09-16
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