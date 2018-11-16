Факти ICTV – Випуск 21:10 (16.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: харків’яни вийшли на мітинг вимагати опалення, інші міста – вже почали підключати; французи перекривають дороги через здорожчання бензину ,в Україні ж – пальне дешевшає; їх б’ють та принижують. Чому в Україні таке ставлення до нової поліції та як змінити ситуацію.

Опубліковано Листопад, 16 в 22:15



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