Факти ICTV – Випуск 21:10 (17.01.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 17.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: які дивовижні речі можна зробити зі зношених комп’ютерів; Верховна Рада ухвалила закон, який регулюватиме процес переходу до єдиної Української православної церкви; Україна до кінця року планує закупити передові безпілотники у Туреччини.

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