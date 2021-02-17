Факти ICTV – Випуск 21:10 (17.02.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: адаптивний карантин на всій території України і жорсткі обмеження на Прикарпатті вже з понеділка; Україна під загрозою віялових відключень. На вітчизняних ТЕС критично малі запаси вугілля; і знову самогубство дітей. Групи смерті, де підлітків змушують зводити рахунки з життям, активізувалися.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.
2021-02-17
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