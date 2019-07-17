Факти ICTV – Випуск 21:10 (17.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: п’ята річниця катастрофи Боїнга МН-17, родичі майже трьохсот загиблих чекають на покарання вбивць; охочі – в парламент, хто вони, мажоритарники від партії Голос; у Мінську домовилися про припинення вогню з опівночі 21 липня.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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