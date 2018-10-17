Факти ICTV – Випуск 21:10 (17.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Керчі після трагедії в коледжі батьки і досі не можуть знайти власних дітей; на Чернігівщині у селища навколо арсеналу повертаються люди; влада терміново рахує цінності, якими опікувався Московський патріархат.

Опубліковано Жовтень, 17 в 21:47



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