Факти ICTV – Випуск 21:10 (17.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Керчі після трагедії в коледжі батьки і досі не можуть знайти власних дітей; на Чернігівщині у селища навколо арсеналу повертаються люди; влада терміново рахує цінності, якими опікувався Московський патріархат.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-17
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