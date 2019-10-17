Факти ICTV – Випуск 21:10 (17.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: кілька мільйонів за інформацію про корупціонера. Депутати заохочують українців викривати злочинних чиновників; хочеш будувати-плати хабарі. Так існує будівельний ринок в Україні. Скільки ми переплачуємо за квадратний метр; на Одещині хлопцю з ДЦП не дають банківську картку, бо він фізично не може поставити підпис; в Каталонії люди протестують і палять автівки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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