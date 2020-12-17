Факти ICTV – Випуск 21:10 (17.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада провалила голосування за першого віце-прем’єра і нового міністра енергетики; харківського міського голову Геннадія Кернеса поховають на почесній алеї у Харкові, а у місті оголошено триденну жалобу; на КПВВ у Новотроїцькому запрацював центр з обслуговування громадян нового стандарту.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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