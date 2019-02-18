Факти ICTV – Випуск 21:10 (18.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна згадує загиблих героїв Небесної сотні. У центрі Києва триває хода пам’яті; у Мюнхені відбувся український ланч, організований фондом Віктора Пінчука. Світові політики розповіли, яким бачать майбутнє України; санкції діють. Через американські обмеження Росія не може запустити виробництво пасажирського літака.

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