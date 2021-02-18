Факти ICTV – Випуск 21:10 (18.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна готується приймати вакцину проти Covid. Умови її транспортування досить жорсткі. Чи впорається вітчизняна логістика з вимогами виробника; дитячий стоматолог б’є своїх пацієнтів, а вихователька садочка заклеює рота дітям скотчем; історію перемоги на Олімпіаді української збірної з фехтування тепер можна подивитися в кіно.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.