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Факти ICTV – Випуск 21:10 (18.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна готується приймати вакцину проти Covid. Умови її транспортування досить жорсткі. Чи впорається вітчизняна логістика з вимогами виробника; дитячий стоматолог б’є своїх пацієнтів, а вихователька садочка заклеює рота дітям скотчем; історію перемоги на Олімпіаді української збірної з фехтування тепер можна подивитися в кіно.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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