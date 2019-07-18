Факти ICTV – Випуск 21:10 (18.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у парламент через мажоритарку, хто йде у Верховну Раду від партії Батьківщина; на Мінській зустрічі домовились про обмін заручниками; хто виграє мільйон гривень на власну справу, прізвища фіналістів проекту Нові лідері.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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