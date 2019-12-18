Факти ICTV – Випуск 21:10 (18.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на фронті є загиблі. Снайпери бойовиків вбили цивільного мешканця і військового; парламентарі проголосували за обмеження депутатської недоторканності. Але НАБУ та САП вже просять цей закон ветувати; дерева вкриваються бруньками, трава зеленіє – і це середина грудня. Які ризики несе нам таке рекордне потепління.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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