Факти ICTV – Випуск 21:10 (19.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Зайцева і Дронов виступили з останнім словом, коли оголосять вирок; везли контрабанду, але потрапили у шторм. Побитий буксир уже 3 місяці посеред одеського пляжу; у США 16 штатів позиваються проти Трампа через запровадження надзвичайного стану.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.