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Факти ICTV – Випуск 21:10 (19.02.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 19.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Зайцева і Дронов виступили з останнім словом, коли оголосять вирок; везли контрабанду, але потрапили у шторм. Побитий буксир уже 3 місяці посеред одеського пляжу; у США 16 штатів позиваються проти Трампа через запровадження надзвичайного стану.

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