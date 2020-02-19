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Факти ICTV – Випуск 21:10 (19.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: літак з евакуйованими з Китаю вже летить до України; пік епідемії коронавірусу йде на спад, а в Японії з лайнера вже відпускають людей; гра на жалість, або як нас дурять жебраки на вулицях.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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