Факти ICTV – Випуск 21:10 (19.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: мільйони нових хворих на коронавірус у світі, подовження локдауну в різних країнах та прогнози ВООЗ щодо стабілізації ситуації з поширенням коронавірусу; поширення хвороби в Україні та темпи вакцинації; Тищенко влаштував гуляння у київському готелі на Подолі; Росія стягнула до українських кордонів майже 150 тис. військових; чому фермерські продукти це модно, смачно та добре для здоров’я.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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