Факти ICTV – Випуск 21:10 (19.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у метро водоспади, на дорогах плавали авто. Як велика злива затопила Київ; у Німеччині досі шукають понад тисячу зниклих після повені; затримані нападники на прикордонників на Сумщині. Ними виявилися працівники СБУ; у Львові завалився будинок; Зеленський з візитом у Грузію; ситуація на передовій.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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