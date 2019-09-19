Факти ICTV – Випуск 21:10 (19.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вчорашній терорист – сьогодні вже просто хуліган. Аваков закликає зрозуміти ветерана ООС і готовий взяти Белька на поруки; президент обіцяє не продавати землю іноземцям, а українцям – тільки в обмеженій кількості; новобудови на місці катастрофи. Висотки буквально обступили аеропорт Жуляни і ніякі заборони на ділків не діють.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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