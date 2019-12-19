Факти ICTV – Випуск 21:10 (19.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: чи домовляться Україна з Росією щодо транзиту газу; перестрілка в центрі Москви. Невідомі розстріляли працівників ФСБ; чи варто чекати відсторонення від влади президента Трампа? І що це означатиме для України; новорічні Іграшки. Що було модним сто років тому і якими прикрасами прикрашають ялинку нині.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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