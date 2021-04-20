Факти ICTV – Випуск 21:10 (20.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Росія продовжує стягувати війська до українських кордонів; Кулеба звернувся до західних політиків щодо ситуації на Донбасі; нова партія вакцин невдовзі прибуде в Україну; коли очікувати спаду захворюваності на коронавірус; чому так різко зросли ціни на продукти та де можна зекономити.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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