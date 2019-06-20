Факти ICTV – Випуск 21:10 (20.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Конституційний суд ухвалив рішення щодо законності указу президента про перевибори парламенту; місяць на посаді. Зеленський скасував півтори сотні документів попередників; 22-річний сусід хотів зґвалтувати і задушив. Дівчинку, яку шукала вся Одещина – знайшли мертвою.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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