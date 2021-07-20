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Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 21:10 (20.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Одещині й Тернопільщині погіршення ситуації з Covid-19. МОЗ планує посилити  карантинні обмеження; світу загрожує новий штам коронавірусу – Лямда; 5 років після вбивства журналіста Павла Шеремета; Джо Безос і його команда злітали в космос; вибух на Рівненщині – у повітря пішла хімічна хмара; у Києві жінка намагалася пограбувати банк.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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