Факти ICTV – Випуск 21:10 (21.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Давосі – кліматичні обговорення. Про заяви Грети Тунберг, Дональда Трампа і замах на вбивство; процедура імпічменту президенту Трампу виходить на фінальну стадію. Справу починає слухати Сенати; у Китаї спалах нового вірусу – небезпечного для людини. ВООЗ може оголосити надзвичайний стан у світі. Як вберегтися українцям.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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