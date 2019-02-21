Факти ICTV – Випуск 21:10 (21.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: танки для бідних – стали основною загрозою росіян. Як у Харкові модернізували старий Т-64; що з розкішними квартирами, садибами та мисливськими угіддями Януковича? Факти провели власне розслідування; побутові прилади на сміттєвих полігонах труять землю навкруги. Куди віднести стару техніку.

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