Факти ICTV – Випуск 21:10 (21.04.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус в Україні та світі; Президент України Володимир Зеленський говорив по телефону з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем; про що говорив Путін на Федеральних зборах; перевірка бомбосховищ у прифронтових містах; чому важливо сортувати сміття та як у цьому може допомогти держава.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.
2021-04-21
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