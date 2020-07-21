Факти ICTV – Випуск 21:10 (21.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада провела позачергову сесію. Депутати знизили зелений тариф і взялись за преференції для машинобудівників та сортування сміття; мрії Трампа стати президентом вдруге можуть розбитись об пандемічну реальність. Про політичні коливання у США; в Україні вже понад 60 тис. інфікованих коронавірусом.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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