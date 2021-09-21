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Дарина Реготун |

Факти ICTV – Випуск 21:10 (21.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.09.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Президент Володимир Зеленський поїхав у США на Генасамблею ООН, де вже виступили генсек організації Антоніу Гутерреш та американський президент Джо Байден; чому ситуація із ліфтами в українських будинках і досі залишається катастрофічною; перші заморозки та сніг в Україні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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