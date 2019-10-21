Факти ICTV – Випуск 21:10 (21.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: столиця потерпає від смогу, в чому його небезпека; контрабанда – кримінальне порушення, які новації підготувала Митна служба; без води і перспектив її отримання, як живуть мешканці Лисичанська.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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