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Факти ICTV – Випуск 21:10 (21.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: десятки країн припиняють сполучення з Великобританією через новий штам коронавірусу; в Україні можуть скасувати мораторій на експорт необробленого дерева – кругляку; в Україні кількість інфікованих зменшилася разом із кількістю тестів; на передовій загострення; студенти протестують проти нового міністра освіти.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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