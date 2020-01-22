Факти ICTV – Випуск 21:10 (22.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ЄБРР вірить у потенціал України і готує нові проекти. Про інвестиції та війну президент Зеленський говорив у Давосі; ціна електроенергії для українських підприємств зростає – тому товари дорожчають, а виробництво зазнає збитків, влада закликає НКРЕ втрутитись.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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