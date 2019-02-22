Факти ICTV – Випуск 21:10 (22.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: адвокат повідомив, що з пораненими моряки, які нині в російському полоні; мости навколо Франківська – у критичному стані. Мешканці бояться, щоб не сталось трагедії; Європа пере кульочки та ходить з матерчатими торбинками. Як там рятують довкілля – у матеріалі з Брюсселя.

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