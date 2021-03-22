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Факти ICTV – Випуск 21:10 (22.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: смерть дитини через незакріплену на дорозі кришку люка; у британському місті Бристоль напередодні відбулася акція протесту проти розширення повноважень поліції; в Україні поліція затримала житомирського водія, який спочатку тікав від правохоронців, а потім невдало підірвав гранату; Зеленський зустрівся з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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