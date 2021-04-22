Факти ICTV – Випуск 21:10 (22.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: кількість нових хворих на коронавірус в Україні збільшується, а як справи з вакцинацією; Росія нібито відводить свої війська від наших кордонів, але чи варто розслаблятися; напад неадекватного чоловіка на супермаркет, у Маріуполі невідомий вдерся до магазину та сокирою трощив все навколо.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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