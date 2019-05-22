Факти ICTV – Випуск 21:10 (22.05.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.05.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: відбулося останнє засідання уряду зі старим прем’єр-міністром; чи довго триватиме жахлива негода, що трощить все на Західній Україні; парламентарі не підтримали наміри президента Зеленського змінити виборче законодавство.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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