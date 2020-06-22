Факти ICTV – Випуск 21:10 (22.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Київщина та Вінниччина приєднались до переліку регіонів, де можна пом’якшити обмеження; вибух у столичній багатоповерхівці, троє загиблих, доля двох невідома, версії слідства і хронологія надзвичайної події в спеціальному репортажі; незаймана природа, дельфіни і вода кольору бірюзи, Факти побували на острові Джарилгач, авіарейс Київ-Херсон МАУ вже відкрили.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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