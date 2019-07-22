Факти ICTV – Випуск 21:10 (22.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: гелікоптери з поліцією на ОВК та інші скандали в регіонах; вперше в історії України у парламенті буде монобільшість; як світ реагує на наші вибори; афера Мандрів-шмандірв, у Запоріжжі турфірма ошукала туристів на півмільйона гривень.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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