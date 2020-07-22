Факти ICTV – Випуск 21:10 (22.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: людина з манією величі, поліція розповіла більше про луцького терориста; в Україні подовжать адаптивний карантин до 31 серпня; на біду матері-одиначки з Харкова відреагували люди з усієї України; у Києві величезні кладовища незаконних МАФів. Та поки одних демонтують, інші незаконно торгують під КМДА.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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