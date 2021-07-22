Факти ICTV – Випуск 21:10 (22.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Північний потік-2 добудують, але США і Німеччина захистять інтереси України. Проте чи спинить Росію ця декларація; негода знову вирує в Україні; 10 років після кривавого теракту в Норвегії. Поки вбивця Брейвік сидить у тюрмі, у Європі збільшується армія його прихильників.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.