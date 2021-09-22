Факти ICTV – Випуск 21:10 (22.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: напад на помічника Президента Зеленського; уряд підтримав ідею МОЗ та зобов’яже вакцинуватися вчителів та чиновників; Верховна Рада України конституційною більшістю ухвалила заяву, в якій визнала нелегітимними парламентські вибори в Росії; українські хірурги зробили дві унікальні операції.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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