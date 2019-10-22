Факти ICTV – Випуск 21:10 (22.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: про Держгеокадастр висловився прем’єр Гончарук; підготовку до нормандської зустрічі призупинили; палити опале листя – це не лише не практично, а й смертельно небезпечно; українська побутова техніка чи закордонна, які переваги вітчизняних марок.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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