Факти ICTV – Випуск 21:10 (22.10.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: про Держгеокадастр висловився прем’єр Гончарук; підготовку до нормандської зустрічі призупинили; палити опале листя – це не лише не практично, а й смертельно небезпечно; українська побутова техніка чи закордонна, які переваги вітчизняних марок.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.
2019-10-22
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