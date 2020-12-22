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Факти ICTV – Випуск 21:10 (22.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Covid-19 шириться світом. Україна вдосконалить тести, щоб розрізняти мутований вірус; у США активно триває вакцинація проти Covid-19 -тепер ще й препаратом від Модерни; культурі, туризму і креативній галузі полегшили життя. Президент підписав закон про зменшення податків; в Україні вже у травні запрацює сучасне сховище для використаного ядерного палива. Усі ці роки ми возили його до Росії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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