Факти ICTV – Випуск 21:10 (23.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Ізраїль через виступ Путіна не поїхали президенти низки країн. Як тривали пам’ятні заходи Голокосту; росіяни хочуть відсудити у заводу Артем 3 млн доларів. Українське законодавство забороняє їх віддавати, а от європейське може змусити; у Борисполі посилені заходи через коронавірус; у Дніпрі Mercedes влетів у натовп людей; в Україні нарешті порахували громадян.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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