Факти ICTV – Випуск 21:10 (23.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україну привезли першу партію вакцини від коронавірусу, вже 24 лютого починаються щеплення; на Прикарпатті понад 700 інфікованих, регіон у червоній зоні і закритий для транспорту; активісту Сергію Стерненку присудили сім років ув’язнення, у різних містах почалися протести.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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