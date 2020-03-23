Факти ICTV – Випуск 21:10 (23.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: станом на 23 березня в Україні 73 підтверджених випадки коронавірусу в 9 областях, у Києві плюс 4 нових випадки, МОЗ ратує за надзвичайний стан; Зеленський розказав про міжнародну допомогу в боротьбі з коронавірусом, подякував лікарям та бійцям та попередив спекулянтів, які наживаються на біді; в Україні відчутно дорожчають харчі – овочі й фрукти можуть піднятись у ціні вдвічі, у торгових мережах пояснюють: логістика товару значно ускладнилась через карантин.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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